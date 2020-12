Renault znova v sodelovanje z blagovno znamko I feel Slovenia

Novo mesto, 10. decembra - Francoski avtomobilski proizvajalec Renault bo modele clio, twingo in twingo electric, ki jih izdeluje v novomeškem Revozu, ponudil tudi v posebni seriji I feel Slovenia, ki bo na voljo le za slovenski trg. V Revozu in na gospodarskem ministrstvu poudarjajo, da gre za pomemben prispevek k promociji slovenske avtomobilske industrije in države.