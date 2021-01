Tonin in Arsenovič o odprtih temah med mestom in ministrstvom

Maribor, 29. januarja - Minister za obrambo Matej Tonin je med današnjim obiskom v Mariboru govoril z županom Sašo Arsenovičem in njegovo ekipo o odprtih temah med mestom in obrambnim ministrstvom. Med drugim so razpravljali o urejanju grobnice generala Rudolfa Maistra, novi opremi za službe zaščite in reševanja ter državni proslavi ob 30. obletnici pekrskih dogodkov.