Proračun Mestne občine Maribor zastavljen pri rekordnih 167 milijonih evrih

Maribor, 28. januarja - Mariborski mestni svetniki so danes v drugem branju podprli predlog proračuna občine za letos, ki se je v primerjavi s predlogom v prvi obravnavi zvišal za skoraj milijon evrov in je zdaj določen v višini 167 milijonov evrov. Za razliko od prvega branja je imela opozicija tokrat manj pomislekov in na koncu so predlog potrdili skoraj vsi svetniki.