Petrol z ambiciozno strategijo do leta 2025

Ljubljana, 29. januarja - Petrol v strategiji skupine za obdobje 2021-2025, ki jo je v četrtek potrdil nadzorni svet družbe, v letu 2025 načrtuje EBITDA v višini 336 milijonov evrov in 180 milijonov evrov čistega dobička. Projekcija upošteva vpliv covida-19 v prvem letošnjem četrtletju in predpostavlja, da bo precepljenost prebivalstva dosežena do sredine leta.