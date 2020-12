Petrol za prihodnje leto načrtuje 104 milijone evrov dobička

Ljubljana, 18. decembra - Skupina Petrol za prihodnje leto načrtuje 3,5 milijarde evrov prihodkov od prodaje in 104,4 milijona evrov čistega dobička. Rezultat bo sicer odvisen od okrevanja gospodarstev po pandemiji covida-19, sami pa so si cilje zastavili ob predpostavki omejitve pandemije s cepljenjem v prvi polovici leta 2021, so zapisali.