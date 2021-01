Danes izplačilo prvih solidarnostnih dodatkov po sedmem protikoronskem paketu

Ljubljana, 29. januarja - Država bo danes po sedmem protikoronskem paketu upravičencem nakazala solidarnostni otroški dodatek, dodatek za nego otroka in dodatek za veliko družino. Vsi tisti, ki niso prejemniki otroškega dodatka, a so oddali vlogo za izplačilo, bodo solidarnostni dodatek prejeli do 31. marca, prav tako upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka.