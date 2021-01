Vloge za izplačilo solidarnostnega dodatka študentom na voljo od četrtka

Ljubljana, 11. januarja - Vlogo za solidarnostni dodatek v višini 150 evrov, ki ga za študente predvideva sedmi protikoronski paket, bo preko portala eUprava mogoče oddati od četrtka, 14. januarja, pa do konca januarja, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Po 31. januarju vloge ne bo več mogoče oddati.