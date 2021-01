Ob mednarodnem dnevu izpostavljen pomen spominjanja na holokavst

pripravil Blaž Mohorčič

Ljubljana, 27. januarja - V Sloveniji in drugod po svetu so se danes spomnili žrtev holokavsta. Slovesnosti, tudi tista v organizaciji Združenih narodov, so zaradi pandemije covida-19, potekale virtualno. Slovenski politični vrh je ob tem pozval k pomenu spominjanja ter opozoril na nevarnost nestrpnosti in sovražnega govora.