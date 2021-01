Javna razprava o pokrajinski zakonodaji na občinskih svetih do 1. julija

Ljubljana, 26. januarja - Začele so se predstavitve osnutka pokrajinske zakonodaje na občinskih svetih. Kot so sporočili iz državnega sveta, ki je prevzel koordinacijo v projektu ustanavljanja pokrajin, je bila prva v nizu načrtovanih predstavitev v Tržiču, prva večja predstavitev med mestnimi občinami pa danes v Velenju. Čas za javno razpravo je podaljšan do 1. julija.