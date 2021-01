Ustavno sodišče do končne odločitve zadržalo določbo protikoronskega zakona glede podaljševanja akreditacij visokošolskim zavodom

Ljubljana, 26. januarja - Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo izvajanje določbe šestega protikoronskega zakona, ki ureja podaljševanje akreditacij visokošolskim zavodom. Do končne odločitve so prekinjeni tudi postopki za podaljšanje akreditacij po visokošolskem zakonu, ne vodi se niti postopkov izredne evalvacije visokošolskih zavodov, so odločili soglasno.