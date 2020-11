ŠOS poziva k sklicu sveta vlade za študentska vprašanja zaradi ignorance vlade do mladih

Ljubljana, 19. novembra - Študentska organizacija Slovenije zaradi ignorance vlade do študentov in drugih mladih ter dejstva, da se na socialni dialog požvižga in ukrepe sprejema brez dogovora z relevantnimi deležniki, zahteva sklic sveta vlade za študentska vprašanja. Ta se ni sestal za več kot leto dni, so opozorili in predsednika vlade Janeza Janšo pozvali k udeležbi.