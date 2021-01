Ob 200-letnici rojstva Blaža Kocena priložnostna pošta znamka

Šentjur, 25. januarja - Pošta Slovenije bo v petek izdala priložnostno poštno znamko v seriji Znamenite osebnosti, s katero bo obeležila 200-letnico rojstva geografa in kartografa Blaža Kocena. Nominalna vrednost znamke bo 0,82 evra. Znamko je oblikoval Borut Bončina, izšla bo v poli 25 znamk in nakladi 40.000 znamk. V prodaji bo do konca februarja.