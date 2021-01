V kitajskem rudniku umrlo še devet rudarjev, enega še pogrešajo

Peking, 25. januarja - V rudniku na vzhodu Kitajske, kjer je 10. januarja ostalo ujetih pod zemljo 22 rudarjev, so reševalci v nedeljo in danes našli devet mrtvih rudarjev, enega še pogrešajo, so danes potrdile tamkajšnje oblasti. Trupla deveterice, pa tudi posmrtne ostanke rudarja, ki je umrl četrtek, so že potegnili na površje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.