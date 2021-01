Reševalci uspešno rešili več ujetih rudarjev na Kitajskem

Peking, 24. januarja - Reševalci so uspešno rešili 11 od okoli 20 ujetih rudarjev v rudniku na vzhodu Kitajske. Prvega so uspeli rešiti danes okoli 11. ure po lokalnem času, nato pa so jih na plano potegnili še deset. Reševalci upajo, da jim bo uspelo rešiti vse, ki so že več dni ujeti več sto metrov pod površjem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.