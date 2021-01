Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 1.)

Ljubljana, 21. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da se bodo zaradi izboljšane epidemiološke slike ponekod v Sloveniji v šolo vrnili učenci prve triade. Poročali so tudi o napovedanem odpiranju vrtcev in smučišč ter o tem, da je premier Janez Janša zagotovil, da je po inavguraciji že čestital novemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu.