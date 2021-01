Demokracija o dojemanju vloge države (21. 1.)

Ljubljana, 21. januarja - Jože Biščak v komentarju (Pre)živeti Leviatana piše o tem, da so bili nekoč skrb za varnost, javni mir in odločanje o sporih omejeni in so delovali v skladu z izhodiščem, da zna človek med drugim sam sprejemati odločitve, za katere je tudi osebno odgovoren. Socialni eksperimenti pa so zadevo po njegovem mnenju obrnili na glavo.