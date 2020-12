V Mariboru prva kartična podzemna zbiralnica odpadkov

Maribor, 1. decembra - V Mariboru so danes predali v uporabo prvo podzemno zbiralnico odpadkov, v katero lahko tamkajšnja gospodinjstva odlagajo svoje odpadke. Postavili so jo na Glavnem trgu v okviru njegove prenove, gospodinjstva pa so že prejela posebne kartice za njeno odklepanje in navodila za njeno uporabo.