Biden po prisegi podpisal prvih 17 izvršnih ukazov, odlokov in razglasov

Washington, 21. januarja - Predsednik ZDA Joe Biden je kmalu po prisegi na položaj v skladu z napovedmi začel delo in podpisal 17 izvršnih ukazov, odlokov in razglasov s katerimi je poleg ukaza za boj s pandemijo koronavirusa odpravil nekaj ukrepov predhodnika Donalda Trumpa glede okolja, podnebja, odnosa do priseljencev in tujcev.