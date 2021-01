Biden bo mandat začel z odloki o migracijah, covidu-19 in okolju

Washington, 20. januarja - Novoizvoljeni ameriški predsednik Joe Biden bo danes takoj po inavguraciji podpisal 17 izvršnih ukazov, s katerimi bo ZDA vrnil v pariški podnebni sporazum in Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) ter razveljavil prepoved vstopa v ZDA državljanom iz nekaterih večinsko muslimanskih držav, so danes potrdili njegovi sodelavci.