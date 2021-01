Zavod Iskreni: Ne živimo od javnih razpisov, stremimo k neodvisnosti od javnih sredstev

Ljubljana, 20. januarja - V Zavodu Iskreni, ki so se znašli pod drobnogledom javnosti, saj so med izbranimi na razpisu ministrstva za delo, katerega vodi njihov nekdanji soustanovitelj Janez Cigler Kralj, navajajo, da ne živijo od javnih razpisov. Stremijo namreč k temu, da niso odvisni od javnih sredstev. Zadnji večji projekt so jim prek razpisa financirali leta 2012.