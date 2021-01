V Levici in SAB pozvali ministra Ciglerja Kralja k odstopu

Ljubljana, 20. januarja - Potem ko so opozicijske stranke zahtevale sklic nujne seje odbora DZ za delo o vlogi ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja in NSi pri dodelitvi sredstev Zavodu Iskreni, v Levici in SAB zahtevajo ministrov odstop. LMŠ, SD, Levica in SAB so kritične tako do povezav ministra z zavodom kot izvedbe javnega razpisa in dejavnosti zavoda.