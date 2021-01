Pred policijo bežal pod vplivom kokaina

Novo mesto, 18. januarja - Novomeški policisti so v noči na petek pri Srebrničah v občini Novo mesto zaustavljali voznika osebnega vozila, ki pa njihovih znakov ni upošteval. Pospešil je in nadaljeval nevarno vožnjo vse do Vrha pri Ljubnu, kjer pa so ga vendarle zaustavili in obvladali z uporabo prisilnih sredstev. Izkazalo se je, da je vozil pod vplivom kokaina.