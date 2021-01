Policisti morali obvladati voznika, ki je vozil pod vplivom drog in ni želel v pridržanje

Kočevje, 8. januarja - Kočevski policisti so v četrtek obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil pod vplivom prepovedanih drog. Za kršitelja so odredili pridržanje, a se slednji s tem ni strinjal in je želel s kraja postopka oditi, pri tem pa je žalil policista in ga z rokami odrinil. Voznika so policisti obvladali in ga pripeljali v prostore za pridržanje.