Berlin/Washington/Pariz, 18. januarja - Iz sveta se še naprej vrstijo pozivi k izpustitvi ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, ki so ga prijeli v nedeljo ob vrnitvi v domovino. Med drugim so po poročanju tujih tiskovnih agencij k temu pozvale ZDA, EU, Nemčija in Francija.