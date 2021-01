Navalnega po vrnitvi v Rusijo prijeli, iz sveta dežujejo pozivi k njegovi izpustitvi

pripravila Tjaša Doljak

Moskva/Bruselj/Washington, 17. januarja - Vodja ruske opozicije Aleksej Navalni se je danes po več mesecih bivanja v Nemčiji vrnil v Rusijo. Po tem, ko so njegovo letalo malo pred pristankom preusmerili na moskovsko letališče Šeremetjevo, so ga na letališču prijeli. Iz EU in ZDA se že vrstijo pozivi ruskim oblastem k njegovi izpustitvi.