Na olimpijskih slovesnostih močno okleščeno število športnikov

Tokio, 18. januarja - Prireditelji poletnih olimpijskih iger v Tokiu so danes napovedali, da bodo drastično zmanjšali število športnikov na uvodni in sklepni slovesnosti iger. Igre Tokio 2020 so morali zaradi koronske pandemije preložiti na letošnje poletje, na obeh slovesnostih pa bo sodelovalo vsaj tisoč športnikov manj, kot je bilo predvideno.