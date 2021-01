Finance o pomanjkanju razprave glede porabe evropskih sredstev (18. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Albina Kenda v komentarju Novi šef CDU za javno zdravstvo in odkrito razpravo - pa mi? piše o pomanjkanju javne razprave glede načrtov Slovenije, kako bo porabila rekordnih 5,7 milijarde evrov evropskih sredstev. Javnost pozna le okvirne številke in področja, kamor bodo šla sredstva, ne pa tudi konkretnih projektov in meril za izbiro le-teh.