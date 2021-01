Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (16. in 17. 1.)

Ljubljana, 17. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale, da je bil direktor Sove Janez Stušek v stiku s slovenskimi poslanci dan preden so mu potrdili okužbo z novim koronavirusom, zaradi česar je negotovo sredino glasovanje o nezaupnici vladi Janeza Janše. Poročale so še, da je Slovenka Meta Horvat v nedeljskem veleslalomu Zlate Lisice zasedla tretje mesto.