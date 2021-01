Srečanje trilateralne strokovne skupine o Jadranu bo 20. januarja v Rimu

Zagreb, 14. januarja - Delovno srečanje predstavnikov Hrvaške, Italije in Slovenije glede razglasitve hrvaške in italijanske izključne gospodarske cone v Jadranu bo 20. januarja v Rimu, so napovedali na današnji seji hrvaške vlade. Sprejeli so tudi sklep, da bo Hrvaška uveljavila svojo izključno gospodarsko cono s 1. februarjem.