Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra in EU v tretjem četrtletju višje

Luxembourg, 14. januarja - Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra in EU so se v tretjem četrtletju lanskega leta zvišale. V območju evra so se v medletni primerjavi zvišale za 4,9 odstotka, v EU pa za 5,2 odstotka. V primerjavi s predhodnim četrtletjem so se v državah z evrom povišale za 1,3 odstotka, v uniji pa za 1,4 odstotka.