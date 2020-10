Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra in EU v drugem četrtletju višje

Luxembourg, 7. oktobra - Cene stanovanjskih nepremičnin v območju evra in EU so se v drugem četrtletju, ko so v veljavo stopili ukrepi za zamejitev širjenja koronavirusa, zvišale. V območju evra so se na letni ravni povečale za pet odstotkov, v EU pa za 5,2 odstotka. Na četrtletni ravni so se v državah z evrom povišale za 1,7 odstotka, v uniji pa za 1,5 odstotka.