Hrvaško novinarsko društvo ostro nad HDZ zaradi napadov na medije

Zagreb, 13. januarja - Hrvaško novinarsko društvo (HND) je danes opozorilo, da vladajoča stranka HDZ znova napada novinarje in novinarke. Stranko so kritizirali, potem ko se ni ogradila od medijskih navedb, da so na ponedeljkovi seji predsedstva HDZ obtožili medije za zaroto z opozicijo pri kritikah vlade glede neustreznega odziva na nedavni potres.