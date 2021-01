Hrvaška vlada po potresu razglasila stanje katastrofe v treh županijah

Zagreb, 4. januarja - Hrvaška vlada je danes zaradi posledic rušilnega potresa, ki je v prejšnji torek stresel območja sisaško-moslavške ter dele zagrebške in karlovške županije v teh treh županijah razglasila stanje katastrofe. Razglasili so tudi dan žalovanja zaradi smrti osmih mladih ljudi v novoletni noči v Bosni in Hercegovini.