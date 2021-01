Ameriška vlada sprošča rezerve cepiva proti covidu-19

Washington, 13. januarja - Minister za zdravstvo ZDA Alex Azar je v torek napovedal hitrejše sproščanje rezerv cepiva proti covidu-19, kar so zahtevali številni guvernerji zveznih držav. Doslej so v ZDA s prvim odmerkom cepiva Pfizer ali Moderna cepili le 9,3 milijona ljudi, zvezne države pa so dobile skupaj 27,7 milijona odmerkov.