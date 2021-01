Spar Slovenija s svojimi kupci poskrbel za rekordno donacijo Anini zvezdici

Ljubljana, 12. januarja - Anina zvezdica in Spar Slovenija sta ob koncu leta ponovno združila moči v svoji tradicionalni dobrodelni akciji Pomagajmo skupaj. Že deveta zaporedna akcija je dosegla daleč največji uspeh doslej, saj je podjetje ob izjemnem odzivu in pomoči svojih kupcev polepšal praznike kar 3270 družinam in posameznikom, ki živijo v hudem pomanjkanju.