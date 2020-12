Anini zvezdici hrana v vrednosti 20.000 evrov za družine v stiski

Ljubljana, 16. decembra - Anina zvezdica in Spar Slovenija že deveto leto zapored združujeta moči v tradicionalni decembrski dobrodelni akciji. V tokratni akciji Pomagajmo skupaj so prispevali največjo donacijo doslej, saj so Anini zvezdici darovali hrano v vrednosti 20.000 evrov, s katero bodo razveselili več kot 750 družin, so danes sporočili iz podjetja.