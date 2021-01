Banka Slovenije: Ob koncu leta nadaljevanje zaostrovanja razmer

Ljubljana, 12. januarja - V Sloveniji so bile epidemiološke razmere v lanskem zadnjem četrtletju med najslabšimi v evrskem območju. Te so terjale dolgotrajno zaostritev omejitvenih ukrepov, ki so povzročili ponoven strm padec gospodarske aktivnosti, v najnovejši publikaciji Gospodarska in finančna gibanja ugotavlja Banka Slovenije.