Slovenija v prvo letošnjo zadolžitev prvič z negativnim donosom

Ljubljana, 5. januarja - Slovenija je danes izvedla zadolžitev na mednarodnem trgu. Izdala je za 1,75 milijarde evrov 10-letnih obveznic in dopolnila izdajo 30-letnih obveznic za 250 milijonov evrov. "Danes je Slovenija prvič v zgodovini izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja," so poudarili na ministrstvu za finance.