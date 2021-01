Ljubljanska občina uvaja 80-evrsko globo za neplačevanje v parkirni hiši

Ljubljana, 18. januarja - Ljubljanski mestni svetniki so prikimali uvedbi 80 evrov visoke globe za voznike, ki v javnih parkirnih hišah ne plačujejo parkirnine. Kot opažajo v javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, je namreč teh vse več. Prav tako so svetniki prikimali spremembam poimenovanja nekaterih ulic, parkov in trga.