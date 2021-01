Mol končal celovito prenovo OŠ Nove Fužine

Ljubljana, 8. januarja - Zaključena je celovita prenova Osnovne šole Nove Fužine, kjer ima prostore tudi enota vrtca Pedenjped Šlik šlak. Stavbo so nadzidali in tako pridobili še eno nadstropje, uredili pa so tudi statično in požarno varnost objekta, tako da so bivalni pogoji za predšolske otroke, učence in zaposlene precej boljši, navaja Mestna občina Ljubljana (Mol).