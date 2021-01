Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi še v dodelavi

Metlika, 11. januarja - Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je sicer v glavni pristojnosti ministrstva za zdravje, so do odhoda ministra za zdravje Tomaža Gantarja intenzivno pripravljali. Zdaj je v fazi dodelave, je ob robu obiska v metliškem domu starejših občanov povedal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.