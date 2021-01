Ob prelomu leta: Prepotreben zakon o dolgotrajni oskrbi na vladi morda v prvi polovici leta

piše Polona Šega

Ljubljana, 8. januarja - Zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki ga družba pričakuje že približno 15 let, še zlasti pa bi ga potrebovali v času epidemije, kljub optimističnim napovedim v letu 2020 ni uspelo priti niti do obravnave na vladi. Glede na zastavljeno časovnico bi bil lahko na vladi sprejet v prvi polovici letošnjega leta, so na ministrstvu za zdravje ocenili za STA.