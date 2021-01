Netanjahu na Zahodnem bregu napovedal gradnjo 800 izraelskih domovanj

Tel Aviv, 11. januarja - Dober teden dni pred zaprisego novega ameriškega predsednika Joeja Bidna je izraelski premier Benjamin Netanjahu danes napovedal gradnjo 800 izraelskih domovanj na Zahodnem bregu. Do napovedi prihaja, ko so se v egiptovskem Kairu začeli pogovori o morebitni oživitvi mirovnih pogovorov med Izraelom in Palestinci.