Nova vodja Slovenskega kulturnega centra v Berlinu je Saša Šavel Burkart

Berlin, 11. januarja - Vodenje Slovenskega kulturnega centra (SKC) Berlin je z 9. januarjem prevzela Saša Šavel Burkart. Novoimenovana kulturna atašejka, ki je, kot so zapisali na ministrstvu za kulturo, izjemna poznavalka slovenske in nemške sodobne umetniške produkcije, je nasledila Gregorja Jagodiča, ki je center vodil do konca maja 2020.