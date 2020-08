Slovenski kulturni center v Berlinu v pričakovanju novega vodje

Ljubljana, 18. avgusta - Slovenski kulturni center (SKC) v Berlinu, ki so ga odprli leta 2016 za promocijo slovenske kulture in slovenskih umetnikov, je trenutno brez vodje. Do konca letošnjega maja je bil na tem mestu Gregor Jagodič, odločitve o tem, kdo bo center vodil v naslednjih štirih letih, pa na ministrstvu za kulturo še niso sprejeli.