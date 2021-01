Tina Mahkota ob 80. obletnici Joyceove smrti: Njegov pravi dom je bil jezik

Ljubljana, 13. januarja - Mineva 80 let od smrti Jamesa Joycea, enega najpomembnejših romanopiscev 20. stoletja. Prevajalka Tina Mahkota je ob tem za STA zapisala, da je bil Joyce v pisanju "vedno pozoren do najmanjših podrobnosti, nenehno iščoč, kako posredovati življenje v vsej njegovi zapletenosti in dvoumnosti - na nov, pogosto osupljiv in tudi neskončno smešen način".