Mestni svetniki si želijo Joyceove posmrtne ostanke vrniti na Irsko

Dublin, 18. oktobra - V luči bližnje 100. obletnice izida romana Ulikses slovitega irskega pisatelja in pesnika Jamesa Joycea je dublinski mestni svet dal pobudo, da bi njegove posmrtne ostanke končno iz Švice prepeljali na Irsko. S tem bi izpolnili željo pisatelja in njegove žene, da bi večno počivališče imela v rodni državi, poroča britanski The Guardian.