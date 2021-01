Sine Nataše Živković na online programu festivala Spill January Blues

Ipswich, 8. januarja - Kot del online programa festivala performansa Spill z imenom January Blues (Otožni januar) so od četrtka na spletu na ogled izbrane uprizoritve šestih ustvarjalcev oz. ustvarjalk, med njimi pa je tudi performans Nataše Živković Sine. Posnetki uprizoritev so dostopni do 31. januarja, so sporočili iz društva Mesto žensk.