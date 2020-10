Na Mestu žensk po več kot desetletju zadnji del trilogije Nataše Živković

Ljubljana, 6. oktobra - V sklopu Mesta žensk bosta drevi v Stari mestni elektrarni - Elektro Ljubljana premiera videa in umetniška intervencija Nataše Živković Med dvema ognjema. Performans je sklepni del trilogije, ki je premiero doživela prav na festivalu leta 2009 in uprizarja družinske konstelacije hči - mati, hči - oče in hči (v vlogi matere) - otrok.