Sviz predvajanje Štrukljevega posnetka na sredinem sestanku premierja s šolniki označil za manipulacijo

Ljubljana, 7. januarja - V šolskem sindikatu Sviz so kritični do sredinega ravnanja premierja Janeza Janše na sestanku s šolniki, na katerem so med drugim prikazali videoposnetek glavnega tajnika Sviza Branimirja Štruklja, ki naj bi bil dokaz, da je Sviz nasprotoval nošnji mask v šolah. Gre za manipulacijo, šlo je za sakrastičen prikaz hipokrizije oblasti, pravijo v Svizu.